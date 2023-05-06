В Москве восстановили купол Сенатского дворца Кремля, повреждённого после атаки беспилотников

CentralAsia (CA) - Купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший при атаке дронов, восстановлен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление делами президента.

«Два медных листа заменены, работы завершены», — сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Ранее в пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Кадры взрыва одного из беспилотников попали на видео. На них видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Владимира Путина на момент атаки в Кремле не было.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что никаких других повреждений нанесено не было.

После инцидентов в Москве и многих регионах РФ запретили полёты беспилотных аппаратов.

Офис президента Украины и сам Владимир Зеленский отвергли обвинения в организации атаки дронов на Кремль.