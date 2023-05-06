экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве восстановили купол Сенатского дворца Кремля, повреждённого после атаки беспилотников
Предыстория: Украинские беспилотники ночью атаковали кремлевскую резиденцию Путина, - Кремль

CentralAsia (CA) -  Купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший при атаке дронов, восстановлен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление делами президента.

«Два медных листа заменены, работы завершены», — сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Ранее в пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Кадры взрыва одного из беспилотников попали на видео. На них видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Владимира Путина на момент атаки в Кремле не было.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что никаких других повреждений нанесено не было.

После инцидентов в Москве и многих регионах РФ запретили полёты беспилотных аппаратов.

Офис президента Украины и сам Владимир Зеленский отвергли обвинения в организации атаки дронов на Кремль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com