Казахстанца приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России

CentralAsia (KZ) - 1-й Восточный окружной военный суд в российском городе Омске приговорил гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщает Kommersant.

Молдахметова признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 205 («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Первые три года из них он проведет в тюрьме.

В материалах дела говорится, что Молдахметов и его сообщник, также гражданин Казахстана, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата по Центральному и Советскому административному округу Омска. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Молдахметов был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД по Омской области, его сообщнику удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

В ходе следствия обвиняемый рассказал, что предложение о поджоге военкомата за вознаграждение в 6 млн тенге ($13,36 тысячи) он получил от анонимного пользователя в мессенджере. Инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью обвиняемый получил от заказчика.

Как сообщает УФСБ по Омской области, поджог планировался с целью «дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине».

После начала российских военных действий в Украине в феврале 2022 года и последующего объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года в разных уголках России начали поджигать здания военных комиссариатов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения