Лидер «Талибан» назначил новых глав пяти провинций

CentralAsia (CA) - Лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзаде издал указ о назначении новых губернаторов пяти провинций и командиров военных корпусов. Об этом сообщает Аfintl.

Так, Мухаммадали Ханафи, стал новым главой Кандагара. До этого он был заместителем руководителя управления разведки министерства обороны «Талибан».

Мухаммадага Хаким, который был главой в провинции Нуристан, назначен губернатором провинции Панджшер. А бывший глава Панджшера Мухаммадмухсин Хошими стал руководителем Высшего контрольного органа талибов.

Мухаммадаюб Холид, который был командиром 207-го корпуса Ал-Фарук назначен губернатором провинции Кунар. А бывший глава этой провинции Ахмад Тохо стал заместителем министра по делам границ и племен.

Бывший глава провинции Газни Гулхайдар Шафик теперь будет руководить провинцией Джаузджан, а Абдурахмон Хаккони, бывший замминистра по вопросам границ – провинцией Баглан.

Главой Нуристана назначен Баширахмад Хаккони.

Кроме этого , Ахундзаде назначил Рахматуллу Мухаммада командиром 209-го корпуса Аль-Фатх, Насрулла Моота в качестве командира 207-го корпуса Аль-Фарук и Мухаммада Исмаила Расех командиром 203-го корпуса Мансури.