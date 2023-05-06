Лидер «Талибан» назначил новых глав пяти провинций

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- 12:54, 06 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзаде издал указ о назначении новых губернаторов пяти провинций и командиров военных корпусов. Об этом сообщает Аfintl.
Так, Мухаммадали Ханафи, стал новым главой Кандагара. До этого он был заместителем руководителя управления разведки министерства обороны «Талибан».
Мухаммадага Хаким, который был главой в провинции Нуристан, назначен губернатором провинции Панджшер. А бывший глава Панджшера Мухаммадмухсин Хошими стал руководителем Высшего контрольного органа талибов.
Мухаммадаюб Холид, который был командиром 207-го корпуса Ал-Фарук назначен губернатором провинции Кунар. А бывший глава этой провинции Ахмад Тохо стал заместителем министра по делам границ и племен.
Бывший глава провинции Газни Гулхайдар Шафик теперь будет руководить провинцией Джаузджан, а Абдурахмон Хаккони, бывший замминистра по вопросам границ – провинцией Баглан.
Главой Нуристана назначен Баширахмад Хаккони.
Кроме этого , Ахундзаде назначил Рахматуллу Мухаммада командиром 209-го корпуса Аль-Фатх, Насрулла Моота в качестве командира 207-го корпуса Аль-Фарук и Мухаммада Исмаила Расех командиром 203-го корпуса Мансури.