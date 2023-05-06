Граждане Таджикистана стали лидерами по получению гражданства России с начала года

CentralAsia (TJ) - За период с января по март 2023 года чаще всего гражданство России получали жители Таджикистана, следует из статистики МВД России о миграционной ситуации, на которую ссылается ТАСС.

По данным статистики, за январь-март свыше 106 тыс. иностранцев получили российское гражданство и это на 35 тыс. меньше, чем годом ранее.

За аналогичный период прошлого года российское гражданство получили 141 тыс. 663 иностранца.

По данным МВД РФ, за три месяца 2023 года принято 44,9 тыс. решений о получении российского гражданства гражданами Таджикистана. Этот показатель стал наибольшим за указанный период.

На втором и третьем месте - граждане Украины (22 тыс.) и Армении (8,9 тыс.).

Также в десятку вошли граждане Казахстана (6,9 тыс.), Кыргызстана (5,4 тыс.), Узбекистана (4,7 тыс.) Азербайджана (3,7 тыс.), Молдавии (3,1 тыс.), Белоруссии (2,4 тыс.) и Туркменистана (912 человек).

В 2022 году российское гражданство получило рекордное число граждан Таджикистана – 173 тысячи 634 человека.

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