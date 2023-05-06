США и Южная Корея проведут крупнейшие совместные учения с начала военного сотрудничества

CentralAsia (CA) - США и Южная Корея проведут серию из пяти военных учений на Корейском полуострове. Маневры пройдут с 25 мая по 15 июня. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

В учениях задействуют передовые системы вооружения, в том числе истребители-невидимки F-35A, ударные вертолеты AH-64 Apache, танки K2 и реактивные системы залпового огня Chunmoo. Маневры пройдут на полигоне Сынджин в Почхоне в 52 км от Сеула.

Маневры приурочены к 70-летию южнокорейско-американского альянса и 75-й годовщине создания вооруженных сил Южной Кореи, добавили в Минобороны. Последние подобные крупные учения проходили в 2017 году. В них участвовали 48 американских и южнокорейских подразделений и более 2 тыс. военных.

В апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Юн Сок Ёль заявил, что Сеул будет использовать всю мощь альянса с Вашингтоном, в том числе американское ядерное оружие, в случае ядерной атаки со стороны Пхеньяна. The Wall Street Journal писала, что администрация США не планирует передислоцировать ядерное оружие на Корейский полуостров. В мае стало известно, что США направят в акваторию Южной Кореи атомную подлодку класса «Огайо».