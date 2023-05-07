Хурэлсух и его супруга приняли участие в церемонии интронизации короля Карла III

CentralAsia (MNG) - В Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу прошли мероприятия в рамках коронации Карла III, а также королевы-консорта Камиллы.

6 мая Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж приняли участие в церемонии возведения на престол короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III в Вестминстерском аббатстве, Лондон.

Глава государства Монголия впервые участвует в этом мероприятии по приглашению Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Формально королем Карл III стал на следующий день после смерти 8 сентября 2022 года его матери - королевы Елизаветы II.

На коронацию в Вестминстерском аббатстве было приглашено около 2,3 тысячи человек, в том числе члены королевской семьи, представители 203 стран, а также общественные и благотворительные деятели. В церемонии приняли участие около 100 глав государств, в том числе президент Монголии.

источник: Middle Asian News

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