Хурэлсух и его супруга приняли участие в церемонии интронизации короля Карла III

CentralAsia (MNG) - В Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу прошли мероприятия в рамках коронации Карла III, а также королевы-консорта Камиллы.
6 мая Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж приняли участие в церемонии возведения на престол короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III в Вестминстерском аббатстве, Лондон.
Глава государства Монголия впервые участвует в этом мероприятии по приглашению Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Формально королем Карл III стал на следующий день после смерти 8 сентября 2022 года его матери - королевы Елизаветы II.
На коронацию в Вестминстерском аббатстве было приглашено около 2,3 тысячи человек, в том числе члены королевской семьи, представители 203 стран, а также общественные и благотворительные деятели. В церемонии приняли участие около 100 глав государств, в том числе президент Монголии.
источник: Middle Asian News