В Лондоне прошла церемония коронации Карла III. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) - В Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая короновали Карла III и его жену Камиллу — теперь они официально король и королева-консорт, сообщает «Би-би-си».

Формально королем Карл III стал на следующий день после смерти 8 сентября 2022 года его матери - королевы Елизаветы II.

Начиная с 06:00 по местному времени открылись смотровые площадки, располагающиеся на протяжении маршрута королевской процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Длина пути составила 2,29 км.

Сопровождать процессию к аббатству было поручено 200 военнослужащим, в основном - из Дворцовой кавалерии. В общей сложности в день коронации для обеспечения безопасности задействованы около четырех тысяч военных.

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Королевская процессия направилась в путь из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство.

После этого началась двухчасовая церемония коронации, состоящая из нескольких этапов.

Во время первого этапа Карл III был представлен подданным: он повернулся к четырем сторонам света, после чего его провозгласили «несомненным королем», а присутствующие поклялись ему в верной службе.

Далее Карл III произнес королевскую клятву.

После этого Король сел на коронационное кресло или кресло Святого Эдуарда, сделанное в 1300 году, и архиепископ помазал его священным маслом, начертав крест на лбу, груди и руках монарха. Эта часть церемонии была скрыта от публики, так как считается самой священной.

На следующем, наиболее торжественном этапе, Карл III был коронован: он единственный раз в жизни надел корону Святого Эдуарда.

Король облачится в церемониальное одеяние, после чего ему представили королевские регалии. Далее архиепископ возложил на его голову корону, зазвенели колокола аббатства, зазвучали трубы и по всей Великобритании прошел оружейный салют.

Завершающим этапом церемонии стало восхождение на престол.

Карл III после коронации приветствовал собравшихся у Букингемского дворца подданных.

Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

После этого прошла более простая церемония коронации Камиллы, королева не принесла клятвы.

На коронацию в Вестминстерское аббатство были приглашены около 2,3 тысяч человек, среди которых члены королевской семьи, представителей 203 стран, а также общественные и благотворительные деятели. Церемонию посетят около 100 глав государств.