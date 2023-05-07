Россия и Украина обменялись военнопленными

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CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись 45 человек, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это 42 защитника и три защитницы «Азовстали». Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров», — написал Ермак, добавив, что «среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на «Азовстали».

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о возвращении трех военных летчиков. «Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в пресс-релизе.