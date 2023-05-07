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Полиция Лондона арестовала 52 человека во время коронации Карла III
Предыстория: В Лондоне прошла церемония коронации Карла III. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) -  В день коронации Карла III лондонские полицейские задержали 52 человека. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По предварительным данным, людей в столице Великобритании арестовывали за драки и всевозможные заговоры с целью нарушения общественного правопорядка.

Среди задержанных оказались и представители антимонархического движения «Республика», экоактивисты объединения «Просто останови нефть» (Just Stop Oil) и зоозащитники из организации Animal Rising.

Начальник столичной полиции Карен Финдли сообщила, что понимает обеспокоенность общества утренними арестами, но поддержала действия правоохранительных органов.

«Мы охраняли многочисленные протесты, которые не мешали процессу подготовки к коронации и её проведению», – рассказала Карен Финдли.

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