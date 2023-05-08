Акция протеста прошла у посольства России в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 7 мая активисты движения NoWar провели у здания посольства России акцию протеста против спецоперации на Украине.

В это время для предотвращения возможных рисков и нарушений присутствовали сотрудники полиции, а граждане, выразившие свое мнение, разошлись около 13:30, по данным полиции.

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