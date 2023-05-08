Дефицит внешней торговли Монголии с Россией за 30 лет достиг $20 млрд

CentralAsia (MNG) - Согласно отчету Национального статистического комитета, экспорт в 2011 году достиг 96 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с 1995 года.

За 30 лет, с 1990 по 2020 год, Монголия торговала с Россией на общую сумму 25,9 млрд долларов США, из которых 23 млрд, или 89%, составлял импорт. Страна тратит более миллиарда долларов в год на импортное топливо из РФ. В среднем экспорт составляет 11 процентов от общего объема внешней торговли.

Только в 2020 году Монголия торговала с Россией на 1,5 миллиарда долларов и понесла убытки в размере 1,4 миллиарда долларов. В том же году экспорт Монголии в Россию составил 3,9% товарооборота.

Потери внешней торговли с Россией за эти 30 лет оцениваются в 20 миллиардов долларов США.

С 1993 года в торговле Монголии со страной наблюдается постоянный дефицит, а в 2008 году дефицит впервые превысил

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ.

источник: Middle Asian News

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