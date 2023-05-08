Кодекс ответственности за добычу полезных ископаемых был представлен на Монгольском форуме

CentralAsia (MNG) - В городе Эрдэнэт, центре аймака Орхон, состоялось заседание форума «Ответственная добыча полезных ископаемых».

Около 400 представителей компаний, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых в столице и аймаках Орхон, Хөвсгөл, Архангай, Булган, Өвөрхангай и Баянхонгор, а также государственные и общественные организации этих регионов, обсудили преимущества и влияние минерально-сырьевого сектора региона, а также экологическую политику и ее реализацию.

По словам организаторов, они организуют проекты по добыче полезных ископаемых, которые проводятся на законных основаниях и ответственно, с целью повышения осведомленности общественности и улучшения сотрудничества заинтересованных сторон.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения