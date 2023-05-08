Новая программа была представлена ​​на 56-м заседании АБР

CentralAsia (MNG) - 56-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) прошло в Инчхоне, Южная Корея, на тему «Возрождение Азии: возрождение, воссоединение и реформа» со 2 по 5 мая.

Встреча, длившаяся четыре дня, впервые с начала пандемии прошла в формате «офлайн», в ней приняли участие министры финансов стран-членов банка, директора ЦБ, инвесторы, политики, журналисты, эксперты и исследователи из международных организаций, частного сектора, приняли участие около 4500 человек, включая представителей организаций гражданского общества.

В ходе встречи участники традиционно проводят семинары и дискуссии по социальным и экономическим проблемам, стоящим перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. В этом году обсуждение было сосредоточено на постпандемических экономических проблемах, вытекающих из этого неравенстве и изменении климата, включая экологический переход и зеленую рабочую силу.

В совместном заседании приняли участие заместитель министра финансов Монголии С. Мөнгөнчимэг, постоянный представитель АБР в Монголии Павит Рамачандран, представители банков «Хаан», «Банк развития торговли» и «Голомт».

Кроме того, директор по иностранным делам Зеленого климатического фонда С.Оюун приняла участие в дискуссии на тему «Возрождение регионального сотрудничества между Центральной и Западной Азией – роль программы Центральноазиатского регионального сотрудничества (КАРЕК)» в ходе встрече и выразила свою позицию по Монголии.

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