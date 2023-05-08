Монгольский спортсмен завоевал 2 медали на Международных соревнованиях по паралимпийской легкой атлетике

CentralAsia (MNG) - Из 14 стран, участвовавших в Международном чемпионате по паралимпийской легкой атлетике, проходившем в Бангалоре, Индия, Даваахуу Ганболд, член молодежной сборной Монголии по легкой атлетике, успешно занял 2-е место в беге на 1500 м и завоевал серебряную медаль, а в беге на 800 м он финишировал третье место и завоевал бронзовую медаль.

Он успешно принял участие в Гран-при, состоявшемся в Париже, Франция, 12 июня 2022 года, и получил право участвовать в Азиатских играх, которые пройдут в Чжанчжоу, Китай, в октябре 2023 года.

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