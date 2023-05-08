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Английская компания по недвижимости Knight Frank открывается в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Английская компания по недвижимости Knight Frank со 127-летней историей имеет 488 офисов по всему миру и официально открыла 489-й филиал в Монголии.

Основанная 127 лет назад, компания Knight Frank является крупнейшей в мире независимой фирмой, консультирующей по вопросам недвижимости и насчитывающей более 489 офисов в 59 странах мира.

Knight Frank предоставляет своим клиентам последовательную профессиональную консультацию в области недвижимости. Благодаря обширной сети зарубежных представительств, Knight Frank обладает информацией из первых рук о ситуации на местных рынках. Tесное сотрудничество со штаб-квартирой в Лондоне обеспечивает его партнерам бесперебойное обслуживание клиентов. Через международную сеть и общую глобальную базу данных Knight Frank имеет доступ к богатым покупателям и лучшим объектам недвижимости по всему миру.

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