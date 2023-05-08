экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские силачи завоевали 26 медалей на чемпионате Азии по гиревому спорту в Бишкеке

CentralAsia (MNG) -  В Кыргызстане прошли чемпионаты Азии по гиревому спорту и бодибилдингу.

Первенство Азии среди юниоров и взрослых по гиревому спорту с 4 по 8 мая прошло в Бишкеке в спорткомплексе «Газпром — детям». В нем приняли участие более 300 спортсменов из семи стран - Монголии, России, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Индии и Кыргызстана.

Участвовало 14 спортсменов из Монголии, офицеров, старшины, военнослужащих-контрактников и курсантов воинских частей 029, 150, 232, 330 Вооруженных Сил, которые в общей сложности завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые медали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com