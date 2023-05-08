Монгольские силачи завоевали 26 медалей на чемпионате Азии по гиревому спорту в Бишкеке

CentralAsia (MNG) - В Кыргызстане прошли чемпионаты Азии по гиревому спорту и бодибилдингу.

Первенство Азии среди юниоров и взрослых по гиревому спорту с 4 по 8 мая прошло в Бишкеке в спорткомплексе «Газпром — детям». В нем приняли участие более 300 спортсменов из семи стран - Монголии, России, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Индии и Кыргызстана.

Участвовало 14 спортсменов из Монголии, офицеров, старшины, военнослужащих-контрактников и курсантов воинских частей 029, 150, 232, 330 Вооруженных Сил, которые в общей сложности завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые медали.

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