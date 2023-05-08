Путин пригласил Сердара Бердымухамедова в Москву на празднование Дня Победы

CentralAsia (TM) - 7 мая состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, касаясь темы межгосударственного сотрудничества, Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул, что туркмено-российское стратегическое партнёрство развивается по широкому спектру направлений. В течение 2022 года состоялось шесть встреч – как в двустороннем, так и многостороннем форматах, констатировал глава государства, отметив, что с особой теплотой вспоминает свой первый официальный визит в РФ в июне прошлого года, в ходе которого была подписана Декларация об углублении стратегического парт­нёрства между Туркменистаном и РФ.

Бердымухамедов подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Отмечалось, что в Туркменистане, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу.

Бердымухамедов и Путин поздравили друг друга с приближающимся Днём Победы в Великой Отечественной войне. Пользуясь случаем, глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприя­тиях, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве. Президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение.