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Министр образования Сербии ушел в отставку после стрельбы в белградской школе
Бранко Ружич
Бранко Ружич
Предыстория: Ученик седьмого класса открыл стрельбу в одной из школ Белграда, погибли 9 человек

CentralAsia (CA) -  Министр образования Сербии Бранко Ружич уволился со своего поста. Причиной стало массовое убийство в школе в Белграде.

Чиновник направил заявление об отставке премьеру Ане Брнабич, передает агентство «Танюг». В нем выражаются соболезнования семьям погибших. «Драматичные картины событий в школе, слезы, пролитые безутешными родителями погибших детей, всю жизнь буду носить как печать в своей душе»,— говорится в письме министра премьеру.

3 мая ученик седьмого класса открыл стрельбу в школе в Белграде. В результате были убиты девять человек, в том числе охранник и восемь детей. Еще шесть человек получили ранения. В Сербии действовал трехдневный траур с 5 по 7 мая.

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