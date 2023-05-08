Эрдоган заявил, что его предвыборный митинг в Стамбуле посетили 1,7 млн человек. Видео

CentralAsia (CA) - Митинг в поддержку кандидатуры действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства, который прошел в Национальном парке Стамбула, посетили около 1,7 млн человек, заявил Эрдоган в ходе мероприятия, передает Hurriyet.

«Стамбул сегодня ликует. По официальным данным, в митинге приняли участие около 1 млн 700 тыс. человек»,— сказал глава Турции.

Видео с митинга турецкий президент также опубликовал в Telegram-канале. Кадры сделаны с дрона — на них запечатлена многотысячная толпа. На фоне звучит песня, название которой переводится как «Нет другого Эрдогана».

1 мая Эрдоган провел масштабный митинг в Анкаре. До этого — в Измире. Митинг в поддержку оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу прошел 6 мая, в парке Мальтепе Орхангази. Его численность турецкие источники не уточняли.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.