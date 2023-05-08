Лидеры стран Центральной Азии посетят Китай для участия в саммите «Китай - Центральная Азия»

CentralAsia (CA) - Президенты стран Центральной Азии посетят Китай с государственным визитом в середине мая, сообщает МИД КНР на своём официальном сайте.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 16 по 20 мая посетят Китай с государственными визитами», – сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Государственный визит будет связан с участием глав центроазиатских государств в саммите «Китай – Центральная Азия», который состоится 18-19 мая в городе Сиань под председательством Си Цзиньпина.