Шавкат Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства. О подписании указа об этом он заявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвящённой итогам референдума.

«Почему я по собственной инициативе отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет президентского срока?

Вы видите, согласно нашему Основному закону, в первую очередь, реформируются все ветви власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними.

Во-вторых, наша обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами (главами администраций) новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать.

В-третьих, наш народ ждет от нас важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах.

В-четвертых, в сложившейся ситуации, когда в мире и в нашем регионе происходят острые и сложные процессы, наиболее актуальным вопросом становится поиск правильного и эффективного пути развития и его реализация», — пояснил Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнув, что в Конституции единственным источником государственной власти назван народ, президент заявил о целесообразности доверить руководство страной «только тому лидеру, которому наш народ доверяет».

Мирзиёев заверил, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно.

6 мая президент подписал конституционный закон о внесении поправок в ряд законодательных актов, включая Избирательный кодекс. В последний внесены изменения, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса (парламента Узбекистана). Согласно документу, при назначении президентом республики досрочных выборов главы государства выборы проводятся в течение двух месяцев.

Выборы назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за месяц до их проведения.

Последние по времени президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября 2021 года. Кандидатами были выдвиженцы от всех пяти зарегистрированных в стрнае политических партий. По данным ЦИК, в голосовании участвовало 80,4% от общего числа избирателей. Шавкат Мирзиёев набрал 80,12% голосов.