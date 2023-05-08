экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мэр Киева Кличко сообщил о самой массовой атаке беспилотников с начала боевых действий
Виталий Кличко
Виталий Кличко

CentralAsia (CA) -  Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью украинская столица подверглась самой массовой атаке с начала российских военных действий. Всего было запущено 60 дронов, 36 из которых — в направлении Киева, добавил мэр. В командовании воздушных сил Украины ранее говорили о 35 запущенных по столице дронах, передает УНИАН.

Как сообщил Кличко, дроны сбили при помощи систем ПВО. В результате погибших нет, пострадали пять человек.

«Обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. К счастью, обошлось без жертв. Но ранены пять человек в двух районах города. Трое из них — в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали»,— написал Кличко.

Минувшей ночью на Украине действовала воздушная тревога в Киевской, Николаевской, Одеccкой, Черниговской областях. Киевская городская военная администрация сообщала, что в результате взрывов в Киеве повредился резервуар с дизельным топливом и газовая труба высокого давления, расположенные в Соломенском районе, возгорания не произошло.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com