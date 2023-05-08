Пригожин заявил об обещании дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы и Суровикина

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CentralAsia (CA) - Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ночью 7 мая, военная компания «впервые за все это время» получила боевое распоряжение. По его словам, в этом документе было сказано, что ЧВК обещают дать боеприпасов и вооружения «столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий». 5 мая Пригожин объявил, что ЧВК выйдет из Бахмута10 мая из-за снарядного голода и высоких потерь личного состава.

«Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным, и нам дают (замкомандующего объединенной группировкой войск Сергея) Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны»,— сказал Пригожин. Его аудиосообщение опубликовала пресс-служба в Telegram.

Евгений Пригожин также заявил, что 6 мая, сообщил командирам младшего звена ЧВК «Вагнер», что при желании они могут присоединиться к другим воинским формированиям. «Все однозначно ответили нет, причем в нецензурно естественно свойственной для ЧВК «Вагнер» форме»,— сказал он.

Сегодня ночью Евгений Пригожин заявил, что считает операцию ЧВК «Вагнер» в Артемовске выполненной. Он сказал, что бойцов отправят в тренировочные лагеря, там они будут находиться «до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции». По оценке Пригожина, в городе под контролем РФ примерно 95% территории, оставшиеся 5% «для так называемого развития успеха и похода «Красной Армии» дальше на Запад никакой роли не играют».

После заявления главы ЧВК о выходе из города глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность заменить их подразделения «Ахматом». Он отправил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой передислоцировать подразделения «Ахмат» в Бахмут. Пригожин поблагодарил его за это.