Касым-Жомарт Токаев будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Россию для участия в Параде Победы. Его поездка продлится c 8 по 9 мая, сообщает Акорда.

«9 мая по приглашению президента России Владимира Путина Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы в Великой отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ», − говорится в сообщении.

Токаев также посетит Ржевский мемориал в Тверской области, чтобы почтить память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой отечественной войны.

Президент также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

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