Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента России Владимира Путина отправился в Москву с рабочим визитом, сообщила в понедельник пресс-служба главы таджикского государства.

«Ожидается, что в ходе этого визита глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы», - говорится в сообщении на сайте президента РТ.

Ранее сегодня свое участие в параде Победы на Красной площади подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А еще накануне в российскую столицу прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 9 Мая он также будет принимать участие в торжествах.

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