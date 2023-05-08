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Пашинян посетит Москву и примет участие в параде в честь Дня Победы

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 8 мая, отправится в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Парад Победы в Москве также посетят президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон.

Путин также приглашал в гости президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Однако неизвестно, прилетит ли он на День Победы в Москву.

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