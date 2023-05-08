Президент Узбекистана Мирзиёев примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве

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CentralAsia (UZ) - Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина отправился в Россию с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь главы узбекского государства Шерзод Асадов.

«В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне»,— сообщает Асадов.

В мероприятиях также планируется участие лидеров Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает узбекистанская сторона.

В 2022 году парад на Красной площади продлился час, на него не приглашали лидеров других стран.