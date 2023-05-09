Монголия приняла участие в выставке культуры и искусства Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - Первая выставка культуры и искусства Северо-Восточной Азии прошла в Харбине.

В городе Харбин провинции Хэйлунцзян открылась Первая выставка культуры и искусства Северо-Восточной Азии.

Учреждения и предприятия культуры из Монголии, России, Южной Кореи, Японии, Северной Кореи и 15 других стран и регионов представили свою продукцию китайским посетителям. Выставка продлится до 10 мая и будет посвящена новым продуктам, технологиям, искусству и креативному дизайну.

Она включает в себя восемь основных выставочных площадей, на которых представлено множество увлекательных произведений искусства и продуктов. Например, в зоне «Культура + Искусство» представлены российские авторские 5D картины маслом, паблик-арт скульптуры и другие работы, созданные более чем 1000 российских специалистов в области искусства. Также представлены монгольские картины на коже, северокорейские картины маслом и другие произведения искусства.

В зоне «Культура + туризм» экспоненты из Японии и Бразилии демонстрируют видеоролики, плакаты и брошюры, знакомящие посетителей со своими странами и культурами, а также продвигают культурный обмен и другие мероприятия для китайских посетителей. Кроме того, некоторые известные туристические бренды из Германии и Франции демонстрируют свое туристическое оборудование и товары для активного отдыха, чтобы предложить клиентам комфортные путешествия.

Любители анимации могут найти множество новинок мультфильмов, мобильных игр и товаров, связанных с анимацией, в разделе «Культура + Оригинальность». Между тем, в области «Культура + технологии» представлено множество технологических продуктов и проектов, таких как обучение в виртуальной реальности (VR), системы пожарной подготовки, интеллектуальные роботы и множество новых приложений.

Более того, эта экспозиция предоставляет студентам прекрасную возможность узнать о некоторых всемирно известных университетах. Во время выставки сотрудники Трансильванского университета Румынии используют устройства виртуальной реальности, чтобы представить свой университет, академические достижения и румынские достопримечательности.

Международные и местные университеты в китайском Харбине могут участвовать в академических обменах с целью сотрудничества и общения во время выставки.

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