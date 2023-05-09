Монгольское «Барилга Экспо-2023» представляет передовые строительные продукты

CentralAsia (MNG) - Международная выставка «Барилга Экспо-2023» проходит в «Мишээл Expo» с участием компаний из Италии, Китая, Республики Корея, России, Турции, Германии и Казахстана.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие призвано представить на отечественном строительном рынке передовое оборудование, технологии, строительные материалы и продукцию развитых стран, а также предоставить возможность отечественным компаниям, около 70 процентов своих строительных материалов закупающих за рубежом, импортировать их напрямую без посредников.

Выставка «Барилга Экспо-2023» проходит в трех частях. Часть «Строительные материалы» прошла 28-30 апреля, а вторая часть «Международная ярмарка» открылась 5 мая, знакомя со строительной отраслью разных стран.

В открытии «Международной ярмарки» приняли участие представители Министерства строительства и градостроительства, Центра развития строительства, посольств Италии, Турции и Казахстана, Ассоциации Китая «Цзуньхуа», Ассоциации монголо-немецких предпринимателей. Около 80 компаний из вышеперечисленных стран представляют новые строительные материалы и энергоэффективные передовые технологии.

Для представителей отрасли и зарубежных гостей будут организованы презентации о рынке строительной отрасли Монголии, бизнес-среде и передовых технологиях компаний-участников, а также панельные дискуссии.

Удачный розыгрыш компаний-участников позволит победителям приобретать у клиентов ваучеры на зарубежные поездки. Торговая ярмарка продлевает 10-50-процентную скидку на некоторые представленные товары.

«Barilga.mn» является генеральным организатором Международной торговой ярмарки «Barilga Expo-2023», а Министерство строительства и градостроительства, Центр развития строительства и Посольство Италии выступают соорганизаторами. Генеральными спонсорами ярмарки являются «Active Garden Residence» и «Ховд Эко Цемент».

Выставка «Барилга Экспо-2023» продолжится разделом «Недвижимость» с 12 по 14 мая, на котором будут представлены новые квартиры, жилые дома и проекты в сфере недвижимости.

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