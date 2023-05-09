Басхуу стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

CentralAsia (MNG) - 7-14 мая в столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по дзюдо – 2023.
657 дзюдоистов (343 мужчины и 314 женщин) из 99 стран выступят в Дохе.
Во второй день чемпионата мира в Дохе Басхуу Ёндонпэрэнлэй и серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Ваза Маргвелашвили из Грузии боролись за то, чтобы решить, сохранить ли медаль. В итоге монгольский дзюдоист победил и завоевал бронзовую медаль на татами ЧМ. Таким образом, он стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира.
Басхуу Ёндонпэрэнлэй берет на удержание Маргвелашвили и забирает бронзу в весе до 66 кг.
🥉 🇲🇳Басхуу завоевал вторую бронзовую медаль на чемпионате мира— Bystander Майдар (@Tatarmai) May 9, 2023
Басхуу Ёндонпэрэнлэй берет на удержание Маргвелашвили и забирает бронзу в весе до 66 кг pic.twitter.com/HLBHrmyJYc