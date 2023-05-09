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Басхуу стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

CentralAsia (MNG) -  7-14 мая в столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по дзюдо – 2023.

657 дзюдоистов (343 мужчины и 314 женщин) из 99 стран выступят в Дохе.

Во второй день чемпионата мира в Дохе Басхуу Ёндонпэрэнлэй и серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Ваза Маргвелашвили из Грузии боролись за то, чтобы решить, сохранить ли медаль. В итоге монгольский дзюдоист победил и завоевал бронзовую медаль на татами ЧМ. Таким образом, он стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Басхуу Ёндонпэрэнлэй берет на удержание Маргвелашвили и забирает бронзу в весе до 66 кг.

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