Для стран Центральной Азии вновь наступают времена, в которые они входят, оказываясь между молотом и наковальней, - Аркадий Дубнов о встрече в Москве

Аркадий Дубнов

CentralAsia (CA) - Известный российский политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов дал свой комментарий по поводу встречи в Москве лидеров стран Центральной Азии и Армении, приглашенных на мероприятия по случаю Дня Победы.

«В известном смысле сенсацией будет выглядеть парад 9 мая в Москве. Впервые за многие годы Владимир Путин будет окружен целым рядом лидеров СНГ. Помимо президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в столицу еще 7 мая, на трибунах Красной площади ожидается присутствие президентов Узбекистана и Казахстана, Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева, должны прилететь таджикский президент Эмомали Рахмон и один из туркменских начальников Бердымухамедов, отец либо сын. Прибудет и премьер-министр Армении Никол Пашинян и может, кто еще…

Без сомнения, такого рода саммит будет не только данью памяти погибшим и общей победе во Второй Мировой войне, в которой воевали все народы советских республик. В нынешней ситуации, когда российский президент становится изгоем на Западе, ему чрезвычайно нужна поддержка партнеров по постсоветскому пространству. Обратите внимание, в Москве в последнее время больше не повторяют недавнюю кремлевскую мантру, что Россия могла бы победить в той войне даже без помощи союзных республик. Все просто, пришло время, когда Кремль отчаянно нуждается в поддержке уже ставших независимыми партнеров по бывшему Союзу. Россия ведёт СВО в Украине, которую формально никто из них не поддержал, в лучшем случае, выразил понимание резонов для ее начала, представленных Москвой.

Другой вопрос, станет ли такой поддержкой действий России в Украине присутствие некоторых СНГ-ных президентов на параде. Думаю, среди прочего, это зависит от тональности и содержания речи, с которой выступит Путин. Решится ли он сделать своих гостей наперсниками своих замыслов…

Так или иначе, выяснилось, что по-прежнему, его приглашения прибыть в Москву не из тех, от которых можно отказаться ближайшим партнерам. Россия, несмотря на серьезное ослабление ее мировых позиций после 24 февраля 2022 года, остаётся в известной степени метрополией бывшей империи, с действиями которой приходится считаться большей части постсоветского пространства.

Если говорить о лидерах Центральной Азии, то их поездка в Москву – только часть большого марафона, который им предстоит пробежать по пути из дома сначала в Россию, потом в Китай, а затем снова в Россию. Председатель Китая Си Цзиньпин созывает их 17-18 мая на саммит Китай – Центральная Азия в город Сиань, одну из столиц древнего Китая, считающийся точкой начала Великого Шелкового пути. Си начинает серьезную битву за контроль над регионом, который Москва привыкла считать своей вотчиной. Российско-китайская схватка за Центральную Азию может стать одним из важнейших геополитических событий ближайших лет, исходные позиции в которой сегодня, на фоне украинской трагедии, безусловно, у китайских товарищей выглядят предпочтительнее. Участие лидеров ЦА на праздничных мероприятиях рядом с Путиным должно продемонстрировать ему, что далеко в сторону Китая партнеры не отходить не намерены.

А еще им придётся объясняться в Москве, как они намерены противостоять западным супостатам, стремящимся не допустить обхода антироссийских санкций через некоторые страны ЦА. На днях российский МИД публично «вступился» за Узбекистан, назвав «оскорбительными» для Ташкента угрозы, раздаваемые в Евросоюзе за его возможное пособничество России в стремлении обойти введенные против неё санкции. Трудно сказать, насколько счастливы были в Ташкенте подобным заступничеством, которое выглядело скорее откровенным давлением на него со стороны России.

Одним словом, для стран Центральной Азии вновь наступают времена, в которые они входят, оказываясь между молотом и наковальней. Сохранить реальный суверенитет в такой жаркой обстановке становится все труднее.

В похожей ситуации находится и армянский премьер Никол Пашинян.

В ближайшее воскресенье в Брюсселе должна состояться его встреча с азербайджанским визави Алиевым, где им предстоит обсудить проект мирного соглашения между Баку и Ереваном. Его детали в течение нескольких дней министры иностранных дел Армении и Азербайджана обсуждали в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Блинкена.

Пашинян отдает себе отчёт, как важно убедить Москву, считающую посредничество США на Южном Кавказе вмешательством в зону ее влияния, что никакого урона престижу и позициям России посредничество Запада не несет. В условиях нынешнего российско-американского клинча, эта задача кажется практически невыполнимой.

Но кто знает, какие развязки этого южно-кавказского узла еще возможны…

А в конце мая в России предстоит саммит ЕАЭС, где большинство нынешних московских гостей неминуемо встретятся вновь.

Этот горячий месяц май…»