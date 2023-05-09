Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

CentralAsia (UZ) - Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля 2023 года. Соответствующий указ подписан президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В указе президента страны отмечено, что решение о проведении досрочных выборов главы государства принято на основании 110 и 128 статей Конституции Узбекистана, а также 66 статьи Избирательного кодекса республики.

Ранее, 8 мая, на встрече с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителей общественности, посвященной итогам референдума, Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов.

Он объяснил это несколькими причинами, в частности тем, что, согласно Основному закону, реформируются все ветви власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними. Кроме того, как подчеркнул президент, поскольку единственным источником государственной власти является народ, целесообразно доверить руководство страной «только тому лидеру, которому наш народ доверяет».

6 мая Мирзиёев подписал конституционный закон о внесении поправок в ряд законодательных актов, включая Избирательный кодекс. В последний внесены изменения, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса (парламента Узбекистана). Согласно документу, при назначении главой государства досрочных выборов президента они проводятся в течение двух месяцев.

Выборы назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за месяц до их проведения.

Последние по времени президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября 2021 года. Кандидатами были выдвиженцы от всех пяти зарегистрированных в стране политических партий. По данным ЦИК, в голосовании участвовало 80,4% от общего числа избирателей. Шавкат Мирзиёев одержал победу, набрав 80,12% голосов.