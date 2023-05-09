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Президент Туркменистана Бердымухамедов прибудет на парад Победы в Москву, - ТАСС

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов намерен приехать в Москву на парад Победы, сообщил дипломатический источник ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее пригласил его в российскую столицу во время телефонного разговора. По информации собеседника российского госагентства, прибытие Бердымухамедова ожидается утром 9 мая.

Парад Победы в Москве также посетят президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и премьер Армении.

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