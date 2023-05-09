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Премьер Монголии принял послов Китая и России

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в Монголии Чай Вэньжуя.

На встрече обсуждалась подготовка к предстоящему визиту премьер-министра Монголии в Китай, а также улучшение инфраструктуры пограничных переходов между двумя странами, модернизация железнодорожного сообщения и сотрудничество в сфере туризма.

В этот же день премьер страны встретился с послом РФ в Монголии Алексеем Евсиковым и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам реализации крупных совместных проектов и программ, таких как инвестиций для активизации деятельности монголо-российского акционерного общества «УБЖД», и сотрудничество в портовой и энергетической сферах.

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