ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало обновленную статистику о жертвах среди мирного населения Украины. С 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023-го в Украине погиб 8791 мирный житель, 14 815 получили ранения.

Среди погибших 3977 мужчин, 2367 женщин, 271 мальчик, 217 девочек. Пол 1928 взрослых и 31 ребенка определить не удалось. Среди раненых 4088 мужчин, 2730 женщин, 433 мальчика, 309 девочек.

Согласно имеющейся у ООН статистике, на подконтрольной Украине части Донбасса погибли 4010 человек, 5636 — ранены. На территориях ДНР и ЛНР, контролируемых Россией, 692 убитых и 2382 раненых.

Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения — 7297 человек погибли, 14 022 ранены.

Как отмечают в ООН, реальные цифры могут быть гораздо выше.