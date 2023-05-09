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Песков анонсировал график Путина и иностранных лидеров на 9 мая
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие мероприятия намечены у президента Владимира Путина и глав иностранных государств 9 мая, в День Победы. Запланированы присутствие на параде, возложение венков, а также неформальный завтрак, сообщил Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Прежде всего в 10 часов начнется непосредственно парад. Президент выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, и потом еще у глав государств, у гостей, запланирован с нашим президентом неформальный завтрак»,— перечислил пресс-секретарь президента РФ.

Парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер Армении.

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