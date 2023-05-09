Прошел монголо-корейский форум туроператоров

CentralAsia (MNG) - Форум туроператоров Монголии и Республики Корея прошел в минувшие выходные в центре Corporate Convention Center. Представители около 90 туристических компаний из Южной Кореи встретились тет-а-тет со своими монгольскими коллегами.

Министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий отметил, что первый форум является реализацией инициативы премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай о взаимной организации туристических форумов двух стран в рамках «Годов посещения Монголия» во время его визита в Республику Корея.

Секретарь Посольства Республики Корея в Монголии по туризму Чон Фил Хён и соответствующие должностные лица приняли участие в форуме, на котором состоялась дискуссия на темы «Монгольские туристические продукты и тренды» и «Характеристики и особенности корейских туристов».

В рамках «Года посещения Монголии» в этом году страна планирует принять один миллион туристов из-за рубежа; более 200 тысяч из Южной Кореи, увеличив количество туристов из Кореи в годы до пандемии на 100 тысяч, и 250 тысяч туристов из приграничных регионов и других районов России.

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