Культурная сущность — краеугольный камень нашего существования, — министр культуры Монголии

Номин Чинбат

CentralAsia (MNG) - Министерство культуры запустило кампанию «Культурное возрождение» в соответствии с государственной политикой в области культуры и целью укрепления общенациональных ценностей, включенных в долгосрочную политику развития Монголии «Видение-2050», и обеспечения реализации культурных законов.

Вчера министр культуры Номин Чинбат открыла акцию «Культурное возрождение» в театре «Монгол Туургатан» в аймаке Төв.

В своем вступительном слове министр культуры Номин подчеркнула, что «Сохранение и развитие национальной истории, языка, культуры, наследия и обычаев является основой нашего существования и жизненного иммунитета монголов. Усилен курс государства на наличие общих ценностей и единение со своей культурой и традициями, и культурные вопросы глубоко отражены в политических решениях президента, Великого Государственного Хурала и правительства Монголии «Долгосрочная политика развития Монголии» быстро продвигается вперед, чтобы создать глубокое чувство национальной идентичности и общих ценностей, которые будут поддерживать строительство нации с иммунитетом.

В 2020 году правительство Монголии приняло историческое решение о самостоятельном создании Министерства культуры после более чем 20-летнего существования для реализации культурной политики — опоры нации. Несмотря на относительно недолгое существование Министерства культуры по сравнению с другими государственными организациями, в За последние три года министерство полностью реформировало правовую среду и определило политику, которая соответствует глобальной культурной политике, отражая при этом уникальные особенности монгольской культуры.

Роль и масштаб культурного сектора больше не ограничиваются культурными и художественными мероприятиями. В правовом поле было полностью признано, что культура является не только фактором независимости страны, но и интеллектуально и экономически важным и независимым сектором».

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