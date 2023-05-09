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В Москве проходит парад Победы. Видео

CentralAsia (CA) -  В Москве на Красной площади проходит традиционный парад Победы. В этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На сегодняшнюю церемонию приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

Парадом командует главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он говорил, что в параде задействуют более 10 тыс. человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, в параде принимают участие в том числе подразделения, задействованные в «военной операции» в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что после парада планируется совместное возложение иностранными гостями венков к могиле Неизвестного Солдата, после чего у глав государств пройдет неформальный завтрак с российским президентом. Кремль также обещал принять «необходимые меры» для обеспечения безопасности на параде.

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