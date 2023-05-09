Объявлены ТОП-10 налогоплательщики Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно Финансовому отчету за 2022 год, налоговые органы собрали в государственный и местные бюджеты 9,3 трлн тугриков, что на 1,1 трлн тугриков превышает запланированные 8,2 трлн тугриков.
Глава Главного управления по налогам и сборам Заяабал Батжаргал объявил, что налоговые поступления в размере 10,1 трлн тугриков будут собраны в государственный бюджет в 2023 году на открытии Дней налогоплательщика, ежегодно организуемых Департаментом.
Объявлены 10 крупнейших налогоплательщиков:
- Государственная компания «Эрдэнэт» лидирует с 1,216,2 миллиарда тугриков.
- АО "Эрдэнэс Тавантолгой" 990,1 млрд тугриков
- ООО "Оюу-олгой" 439,9 млрд тугриков
- ООО «Energy Resources» 289,3 млрд тугриков
- АО «Тавантолгой» 261,6 млрд тугриков
- АО «АПУ» 212,1 млрд тугриков
- KHAAN Bank 197,4 млрд тугриков
- ООО «Голомт Банк» 137,4 млрд тугриков
- ООО «Нуурс» 104,0 млрд тугриков
- ООО "Цайрт Минерал" 98,6 млрд тугриков.
Результаты прошлого года показывают, что больше всего налогов заплатили компании и предприятия горнодобывающей, перерабатывающей, финансовой и страховой сфер.
Зарубежные и внутренние операции монгольских налоговых органов полностью переведены на цифровую платформу. В этом году Дни налогоплательщиков будут отмечаться под лозунгом «Давайте обслуживать в цифровом формате», — сказал глава Главного управления по налогам и сборам Заяабал Батжаргал.
Согласно данным о налоговых поступлениях за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налоговые поступления увеличились на 1,5 трлн тугриков. План доходов бюджета и его исполнение также превышены примерно на 1 трлн тугриков. Это напрямую связано с восстановлением горнодобывающей промышленности и объемов экспорта.
Что касается доходов от НДС, то в международном масштабе они составляют 30-35 процентов от общей суммы доходов бюджета. В странах Евросоюза он составляет 33-34 процента, а в Монголии 24-27 процентов всех доходов бюджета формируются за счет поступлений от НДС. В прошлом году только за счет НДС было собрано 1,7 трлн тугриков. Приблизительно 257 миллиардов тугриков было потрачено на возмещение двухпроцентного НДС, около 10 миллиардов тугриков было выделено на призы и лотереи, на общую сумму 270 миллиардов тугриков.
Если ранее Главное налоговое управление объявляло 10 крупнейших налогоплательщиков, то с прошлого года оно начало выбирать 10 крупнейших налогоплательщиков в четырех категориях, разделяя налогоплательщиков на следующие четыре сегмента:
- 900 предприятий крупного сегмента,
- 300 предприятий среднего сегмента,
- 30 тыс. предприятий малого сегмента,
- 150 000 предприятий микросегмента.
Вчера Главное управление по налогам и сборам объявило 10 лучших компаний из четырех сегментов каждая. Топ-10 микропредприятий по профилю деятельности представляют оптовую и розничную торговлю, информацию и связь, строительство, административные и вспомогательные услуги, научно-технический сектор, жилищно-коммунальное хозяйство и общественное питание.