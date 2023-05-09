Объявлены ТОП-10 налогоплательщики Монголии

Заяабал Батжаргал

CentralAsia (MNG) - Согласно Финансовому отчету за 2022 год, налоговые органы собрали в государственный и местные бюджеты 9,3 трлн тугриков, что на 1,1 трлн тугриков превышает запланированные 8,2 трлн тугриков.

Глава Главного управления по налогам и сборам Заяабал Батжаргал объявил, что налоговые поступления в размере 10,1 трлн тугриков будут собраны в государственный бюджет в 2023 году на открытии Дней налогоплательщика, ежегодно организуемых Департаментом.

Объявлены 10 крупнейших налогоплательщиков:

Государственная компания «Эрдэнэт» лидирует с 1,216,2 миллиарда тугриков.

АО "Эрдэнэс Тавантолгой" 990,1 млрд тугриков

ООО "Оюу-олгой" 439,9 млрд тугриков

ООО «Energy Resources» 289,3 млрд тугриков

АО «Тавантолгой» 261,6 млрд тугриков

АО «АПУ» 212,1 млрд тугриков

KHAAN Bank 197,4 млрд тугриков

ООО «Голомт Банк» 137,4 млрд тугриков

ООО «Нуурс» 104,0 млрд тугриков

ООО "Цайрт Минерал" 98,6 млрд тугриков.

Результаты прошлого года показывают, что больше всего налогов заплатили компании и предприятия горнодобывающей, перерабатывающей, финансовой и страховой сфер.

Зарубежные и внутренние операции монгольских налоговых органов полностью переведены на цифровую платформу. В этом году Дни налогоплательщиков будут отмечаться под лозунгом «Давайте обслуживать в цифровом формате», — сказал глава Главного управления по налогам и сборам Заяабал Батжаргал.

Согласно данным о налоговых поступлениях за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налоговые поступления увеличились на 1,5 трлн тугриков. План доходов бюджета и его исполнение также превышены примерно на 1 трлн тугриков. Это напрямую связано с восстановлением горнодобывающей промышленности и объемов экспорта.

Что касается доходов от НДС, то в международном масштабе они составляют 30-35 процентов от общей суммы доходов бюджета. В странах Евросоюза он составляет 33-34 процента, а в Монголии 24-27 процентов всех доходов бюджета формируются за счет поступлений от НДС. В прошлом году только за счет НДС было собрано 1,7 трлн тугриков. Приблизительно 257 миллиардов тугриков было потрачено на возмещение двухпроцентного НДС, около 10 миллиардов тугриков было выделено на призы и лотереи, на общую сумму 270 миллиардов тугриков.

Если ранее Главное налоговое управление объявляло 10 крупнейших налогоплательщиков, то с прошлого года оно начало выбирать 10 крупнейших налогоплательщиков в четырех категориях, разделяя налогоплательщиков на следующие четыре сегмента:

900 предприятий крупного сегмента,

300 предприятий среднего сегмента,

30 тыс. предприятий малого сегмента,

150 000 предприятий микросегмента.

Вчера Главное управление по налогам и сборам объявило 10 лучших компаний из четырех сегментов каждая. Топ-10 микропредприятий по профилю деятельности представляют оптовую и розничную торговлю, информацию и связь, строительство, административные и вспомогательные услуги, научно-технический сектор, жилищно-коммунальное хозяйство и общественное питание.

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