Монголия подписала Меморандум о взаимопонимании со Швейцарией по туризму

CentralAsia (MNG) - 8 мая 2023 года посол г-жа Гэрэлмаа Даваасурэн и г-н Федерико Соммаруга, директор по развивающимся рынкам и специальным проектам Swiss Tourism подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Центром развития туризма Монголии и Switzerland Tourism.

В рамках трехлетнего Меморандума о взаимопонимании стороны будут совместно развивать сотрудничество между образовательными учреждениями, которые готовят специалистов в области туризма и будут издавать материалы, книги и журналы, пропагандирующие историю, культуру, традиции и природные особенности. двух стран, а также активизировать взаимную рекламу и увеличить поток туристов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения