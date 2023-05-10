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Инфляция в Монголии в апреле составила 11,3%

CentralAsia (MNG) -  Инфляция в Монголии, измеряемая индексом потребительских цен, выросла на 11,3 процента в годовом исчислении в апреле, как показали данные Национального статистического управления страны (НСУ) во вторник. Увеличение было в основном связано с более высокими ценами на импортные товары, особенно на продукты питания, говорится в сообщении НСУ.

По данным статистического агентства, более половины из более чем 400 наименований потребительской корзины товаров и услуг страны, не имеющей выхода к морю, импортируются.

Монголия поставила цель снизить уровень инфляции до однозначного числа к концу этого года, заявил центральный банк страны.

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