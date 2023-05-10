Монголка стала двукратной бронзовой призершой мира по дзюдо. ВИДЕО
CentralAsia (MNG) - 7-14 мая в столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по дзюдо – 2023.
657 дзюдоистов (343 мужчины и 314 женщин) из 99 стран выступят в Дохе.
Монгольская дзюдоистка Энхрийлэн Лхагватогоо продолжает собирать медали в лучшем для себя сезоне, впервые в карьере взойдя на пьедестал чемпионата мира по дзюдо.
В прошлом году она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ташкенте, победив южнокорейскую спортсменку Ху Мими.
На этот раз она снова встретилась с южнокореянкой Ху Мими, вновь одержав победу.
Таким образом, первая бронзовая медаль в категории до 57 кг достается монголке Энхрийлэн Лхагватогоо.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения