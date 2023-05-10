Монголка стала двукратной бронзовой призершой мира по дзюдо. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 7-14 мая в столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по дзюдо – 2023.

657 дзюдоистов (343 мужчины и 314 женщин) из 99 стран выступят в Дохе.

Монгольская дзюдоистка Энхрийлэн Лхагватогоо продолжает собирать медали в лучшем для себя сезоне, впервые в карьере взойдя на пьедестал чемпионата мира по дзюдо.

В прошлом году она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ташкенте, победив южнокорейскую спортсменку Ху Мими.

На этот раз она снова встретилась с южнокореянкой Ху Мими, вновь одержав победу.

Таким образом, первая бронзовая медаль в категории до 57 кг достается монголке Энхрийлэн Лхагватогоо.

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