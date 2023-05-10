220 детей приняли участие в «чемпионате по чистке зубов» города Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - В средней школе №48 района Баянзурх столицы Монголии прошел «чемпионат по чистке зубов» среди школьников, сообщает пресс-служба Департамента здравохранения Улан-Батора.

В конкурсе приняли участие более 220 учащихся 4-7 классов или 9-12 лет из девяти районов столицы.

Победила команда «Белое облако» школы № 109 района Налайх, второе место заняла команда «Блестящие зубки» школы № 48 района Баянзурх, третье место заняла команда «Маленькие зубы» школы № 33 района Баянзурх.

По данным пресс-службы, состязаться будут ученики четвертого и пятого классов, цель мероприятия — «повышения здоровьесберегающего образования и формирования навыков чистки зубов».

С целью борьбы с заболеванием зубов среди детей, правительство Монголии в 2018 году утвердило программу «Здоровые зубы — здоровый ребенок» со сроком на 5 лет.

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