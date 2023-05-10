Горячая линия психологической поддержки успешно заработала в Монголии

CentralAsia (MNG) - Пандемия Covid-19 поставила монгольских женщин перед беспрецедентными социальными и экономическими проблемами. Закрытие школ резко увеличило их бремя по уходу за домом, даже несмотря на резкий рост уровня домашнего насилия.

Группа психологов работала на общественное благо, чтобы предложить эти услуги женщинам-предпринимателям в столице Улан-Баторе и преимущественно сельских аймаках Говь-Алтай, Өмнөговь и Өвөрхангай.

Когда Фонд «Азия-Монголия» впервые запустил проект в сентябре 2021 года, среднее количество входящих звонков на горячую линию составляло всего 23 в месяц, и звонившие в подавляющем большинстве случаев были сосредоточены в столице, несмотря на наши усилия по охвату клиентов в сельской местности. места. Однако благодаря целенаправленным усилиям по охвату посредством массовой кампании текстовых сообщений количество звонков увеличилось почти на 50 процентов, и 40 процентов всех звонков были из сельской местности. К моменту окончания проекта, в сентябре 2022 года, общее количество входящих звонков на горячую линию достигло 436, а 101 клиент записался на прием к психологу для продолжения терапии.

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