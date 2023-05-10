В Афганистане студенты призывают к открытию женских школ и университетов

CentralAsia (CA) - Некоторые афганские студентки заявили, что продолжающееся закрытие университетов для девушек оставляют их безрадостными в будущем, в то время как студенты мужского пола заняты сдачей университетских экзаменов в середине семестра. Девушкам запрещено посещать университеты более 130 дней, и никаких новостей об их возможном открытии не поступало, пишет Тolonews.

Эти студенты отметили, что страна не выиграет от продолжения запрета на образование женщин, и призвали власти талибов вновь открыть школы и университеты для женщин.

«Вместо того, чтобы готовиться к экзаменам в университетах, мы остаемся дома и расстраиваемся из-за того, что не сдаем экзамены», — говорит студентка Гюль Джан. «С началом промежуточных экзаменов в вузах и отсутствием девушек в вузе в обществе образовалась большая пустота, женщины исключены из общества», — сказала студентка Фавзия.

«Девочкам по-прежнему отказывают в возможности получить образование, и они беспокоятся о своем неопределенном будущем. Мы просим Исламский Эмират как можно скорее открыть школы и университеты для девочек», — сказала Гита, еще одна ученица.

Тем временем бывший спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад обратился к нынешнему афганскому правительству с просьбой немедленно открыть университеты и школы для девочек. Халилзад в своем Twitter призвал лидеров талибов прислушаться к заявлению религиоведа из Ирана Мавлави Абдул Хамида об образовании женщин.

«Еще одно мудрое заявление Мавлави Абдул Хамида, адресованное лидерам талибов, прямо требует знать, где в шариате говорится, что образование в средней школе и колледже для женщин запрещено. Он не находит подтверждения этому в шариате. Мулла Хибатулла должен прислушаться к этому мудрому совету. Средние школы и колледжи должны быть немедленно открыты для афганских девушек и женщин», — написал Халилзад в Твиттере.

Студентки заявили, что образование является одним из основных прав девочек и что «Талибан» не должен их лишать. «Я бы сейчас была в восьмом классе, если бы Исламский Эмират не запретил нам посещать школу», — сказала ученица Садаф.

«Я хочу, чтобы школы снова открылись для всех девочек, потому что изучение науки обязательно для каждого мусульманского мужчины и женщины — они должны изучать науки», — сказала Захра, еще одна ученица.

Между тем, после закрытия в стране школ и университетов для студенток некоторые девушки открыли собственный бизнес. Они сказали, что после того, как им было отказано в доступе к образованию, они начали открывать новые предприятия, чтобы содержать свои семьи и себя.

Студентка факультета права и политологии одного из университетов Кабула Кобра рассказала, что открыла магазин одежды и косметики. «Мы здесь работаем, но наша занятость не может заменить учебу. Чтобы обеспечить свое будущее и будущее нашей нации, а также ее развитие, мы должны учиться, чтобы стать профессионалами», — сказал Кобра TOLOnews.

Это происходит после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов Муттаки заявил в Институте стратегических исследований Пакистана, что образование женщин в Афганистане не запрещено, и этот запрет не является постоянным.

«Мы никогда не говорили, что женское образование запрещено, мы никогда не говорили, что женское образование запрещено навсегда, но было сказано, что оно будет приостановлено до дальнейшего уведомления», — отметил Муттаки.