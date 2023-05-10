Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд. Что в него вошло?

- Азия и мир, политика
- 9:41, 10 мая 2023
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CentralAsia (CA) - США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Согласно сообщению Минобороны США, пакет помощи включает:
дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы;
оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
боеприпасы для противодействия беспилотным летательным аппаратам;
155-мм артиллерийские снаряды;
коммерческие услуги по получению спутниковых снимков;
поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению.
«США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона.