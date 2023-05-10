экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд. Что в него вошло?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Согласно сообщению Минобороны США, пакет помощи включает:

дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

боеприпасы для противодействия беспилотным летательным аппаратам;

155-мм артиллерийские снаряды;

коммерческие услуги по получению спутниковых снимков;

поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению.

«США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com