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Сердар Бердымухамедов прилетел в Таджикистан
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TJ) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Таджикистан с государственным визитом, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы таджикского государства.

В Международном аэропорту Душанбе его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Отмечается, что в рамках этой поездки будет проведена встреча глав двух государств, в ходе которой стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.

Также ожидается подписание новых документов о сотрудничестве.

Визит президента Туркменистана в Душанбе был намечен на 10-11 апреля, но был отложен из-за смерти бабушки Сердара Бердымухамедова.

8 мая в «Национальной библиотеке Таджикистана» перед визитом Сердара Бердымухамедова состоялось первое заседание туркменско-таджикского Делового Совета.

По итогам было подписано более 20 документов о сотрудничестве.

Совет собрал более 250 участников – представителей государственного и частного сектора двух стран.

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