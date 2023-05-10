Суд в США признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах

CentralAsia (CA) - Жюри федерального суда Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете на писательницу и журналистку Джин Кэролл, сообщает CNN. Бывшего американского лидера обязали выплатить ей почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

Писательница подала в суд на Трампа за нанесение побоев, утверждая, что он совершил сексуальное преступление против нее. Хотя она не смогла доказать, что экс-президент изнасиловал ее, присяжные сочли его виновным в домогательствах, а также в том, что он оклеветал Кэролл, после того как заявил, что ее обвинения являются «розыгрышем и ложью».

Как следует из дела, эпизод, в котором обвиняется Трамп, произошел весной 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman.

Бывший президент в своей соцсети Truth Social назвал вердикт жюри «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен».

Писательница утверждала, что нападение произошло в отделе нижнего белья универмага Bergdorf Goodman. «Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, и когда я написала об этом, он солгал и сказал, что этого не было», — говорила она суду. Трамп отрицал свою вину, назвав все выдумкой.

В апреле против бывшего американского лидера было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации отчетности. Одно из дел связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Трамп не признал себя виновным. Он стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено дело.