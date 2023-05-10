Президент Монголии Хурэлсух посетил лондонский театр Колизей

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в церемонии коронации короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III.

Во время визита в Лондоне Президент посетил лондонский театр «Колизей», где будет поставлен спектакль «Монгольский хан», ознакомился с ходом подготовки.

Президент встретился с членами производственной группы компаний «Hero Entertainment», «Wild Yak Productions» и «Maktub Productions», которые сотрудничают в проекте по постановке спектакля «Монгольский хан» в Лондоне, и пожелал им всяческих успехов и творчества в их работе.

Лондонский Колизей на 2359 мест является крупнейшим театром в лондонском Вест-Энде. Театр известен постановкой мировой классики, такой как оперы «Набукко», «Аида», «Тоска», балеты «Жизель» и «Лебединое озеро».

О спектакле «Монгольский хан»

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